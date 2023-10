Festival de Gastronomia e Cultura no Mercado Municipal: confira programação especial do feriado

Um dos pontos turísticos da cidade de São Paulo, conhecido por comercializar iguarias como o sanduíche de mortadela e o pastel de bacalhau é o Mercado Municipal - popularmente chamado de Mercadão. Além de oferecer uma ampla variedade de frutas raras, laticínios, verduras e legumes, o prédio localizado no Centro Histórico também tem realizado atividades culturais para atrair turistas e moradores.

As movimentações têm sido promovidas desde 2021, desde que o estabelecimento entrou sob a gestão da concessionária Mercado SP SPE S.A. “A ideia é agregar mais cultura à gastronomia”, conta Aldo Bonametti, diretor-presidente da concessionária, ao veículo Meio & Mensagem.

A iniciativa bem-sucedida trouxe para este ano o Festival de Gastronomia e Cultura, que acontece sempre nas terceiras semanas de cada mês. Em outubro, o evento acontece nos dias 13 e 14, das 10h às 16h, e homenageia a cultura francesa e alemã oferecendo comidas típicas desses paíes, além de artesanatos e apresentações de dança e música.

Para experimentar uma pequena parte da Europa dentro de São Paulo, basta comparecer ao Mercado Municipal dentro do horário mencionado. A entrada é gratuita. Confira as atrações no post logo abaixo.

