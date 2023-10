Festival de gastronomia italiana começa em novembro; veja como participar

Despedindo-se da primavera e preparando-se para a chegada do verão, a cidade de Santa Teresa, localizada na área serrana do Estado do Espírito Santo, promove o festival de gastronomia italiana Nostra Cucina entre os dias 24 de novembro e 03 de dezembro.

O evento chega à sua 2ª edição para reunir cervejarias artesanais, produtores de vinho, restaurantes e cafés em uma celebração da história da Terra dos Colibris.

No festival, os visitantes poderão experimentar menus especiais repletos de antigas receitas de família, pratos preparados por excelentes chefs locais e bebidas exclusivas. Além disso, haverá cozinha para crianças, apresentações culturais atuando ao redor da cidade, exposição de fotos que marcam as histórias de famílias italianas que se estabeleceram na região entre outras atrações, conforme apontam as informações do ES Brasil.

A iniciativa, além de homenagear a importância da imigração italiana na cidade, provoca um crescimento significativo no turismo e na economia local, visto que conta com a parceria e o apoio de uma série de pequenos comércios, cantinas, restaurantes e produtores de Santa Teresa.

