Festival de moqueca já tem data de início; confira a programação

A partir da próxima quinta-feira (07), o Pavilhão Gastronômico da Praia de Castelhanos, em Anchieta (ES), recebe o 7º Festival da Moqueca, data em que o Estado celebra o Dia da Moqueca Capixaba, iguaria local.

O evento oferecerá aos visitantes pratos para todos os gostos, com moquecas tradicionais de lagosta, cação, robalo, camarão ou badejo e também inovações como pastéis e hambúrgueres de moqueca, bem como uma versão vegana do alimento.

Além dos boxes especiais montados para receber o evento, outros quiosques e restaurantes da região também estarão oferecendo moquecas especiais em seus cardápios durante o período do festival.

De acordo com o jornal ES Brasil, o prefeito do município, Fabrício Petri, contribuiu com uma fala durante cerimônia de apresentação dos pratos: “Como Capital Estadual da Moqueca Capixaba e dos Frutos do Mar, Anchieta tem a honra de realizar este festival pelo sétimo ano consecutivo e poder receber turistas e moradores para desfrutar essas delícias culinárias, além de nossas inúmeras belezas naturais”.

Saiba quais são os pratos em destaque no Festival:

Hambúrguer de Moqueca: Beer Burger Bar (Localização: Pavilhão Gastronômico)

Moqueca de Baiacu: Pousada do Tião (Localização: Pavilhão Gastronômico)

Moqueca de Cação: Mercado do Tião (Localização: Pavilhão Gastronômico)

Moquequinha de Camarão com Pão: Taiyo Sushi Bar (Localização: Pavilhão Gastronômico)

Moqueca de Lagosta com Baiacu e Camarão VG: Batelão Moquecaria e Restaurante (Localização: Pavilhão Gastronômico e restaurante na orla)

Moqueca Vegana: Morada do Tião (Localização: Pavilhão Gastronômico)

Moqueca de Camarão com Talharim Artesanal: Cantina Di Vera (Localização: Cantina na Rua Acácio Oliveira)

Moqueca de Dourado: Quiosque Rota do Mar (Localização: Quiosque na orla)

Moqueca de Dourado com Camarão: Quiosque Maré da Alzira (Localização: Quiosque na orla)

Moqueca de Filé de Dourado com Camarão: Quiosque Doce Prazer (Localização: Quiosque na orla)

Moqueca de Robalo: Quiosque do Grandinho (Localização: Quiosque na orla)

Moqueca de Badejo com Camarão: Restaurante Luiz e Tião (Localização: Restaurante na Rua Diogo Augusto Bretas)

Pastel de Moqueca: Restaurante Taberna da Praia (Localização: Restaurante na Rua Diogo Augusto Bretas)

Além das receitas saborosas, o evento também conta com atrações culturais para todos os públicos:

Quinta-feira (7)

14h: Abertura do Pavilhão Gastronômico

15h: Oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras e Concentração da “Caminhada no Cheiro da Moqueca”

18h: Abertura Oficial do Festival da Moqueca Capixaba

18h30: Recepção aos participantes da “Caminhada no Cheiro da Moqueca”

19h: Aula-show com a Chef Kenia Mota – Moqueca

21h30: Show com o Trio Maracá

23h: Encerramento do 1º dia

Sexta-feira (8)

14h: Abertura do Pavilhão Gastronômico

15h: Oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras

19h: Aula-show com Chef Juarez Campos – Moqueca de Garoupa Salgada com abóbora e banana da terra

22h: Show com Wave Surf Music

0h: Encerramento do 2º dia

Sábado (9)

10h: Abertura do Pavilhão Gastronômico e início da preparação do Moquecão, com a participação de egressos da EFTUR e a presença VIP do renomado chef Juarez Campos

12h: Almoço (panelinhas do Moquecão)

15h: Oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras

17h: Aula Kids de gastronomia, coordenada pela EFTUR

18h: Apresentação cultural do grupo Os Brandarinos, de Belo Horizonte Capixaba

22h: Show com Jackson Lima e banda

0h: Encerramento do 3º dia

Domingo (10)

10h: Abertura do Pavilhão Gastronômico

11h30: Show com a banda Raddar 027

14h: Concurso Musa de Castelhanos

15h: Desfile “Beleza não tem idade e nem medidas”

16h: Show de moda de viola com Ney e Eraldo

20h: Encerramento