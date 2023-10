Festival de Pequi anuncia programação completa e entrada 100% gratuita

O Festival de Pequi, o maior do Brasil, está prestes a encantar Goiânia em 23 de outubro, prometendo uma experiência única para os habitantes locais. Durante o evento, os participantes poderão saborear uma diversidade de pratos preparados com esse delicioso fruto em um ambiente animado por apresentações musicais, celebrando de forma autêntica a rica cultura goiana.

O pequi, um fruto amarelo emblemático da região, é apreciado por seu sabor singular e marcante, sendo uma verdadeira iguaria local. Além de ser amplamente conhecido, o pequi desempenha um papel fundamental na culinária de Goiás, sendo um ingrediente essencial em pratos típicos como o clássico arroz com frango e pequi.

Durante o evento, além do renomado Panelão do Gugu, os visitantes terão a oportunidade de saborear pratos elaborados com esse fruto, preparados por chefs locais talentosos.

Além disso, segundo o Jornal Opção, durante o festival, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar de apresentações musicais ao vivo, além de poderem adquirir uma variedade de condimentos, molhos e conservas para levar um pouco do aroma festivo para suas cozinhas em casa. Entre as principais atrações do evento, destacam-se a dupla sertaneja João Lucas e Marcello, o cantor Leo Nascimento, a Banda Casa de Leis, o DJ Wam Baster e outros talentosos artistas regionais que se apresentarão no palco da festa.

O evento é gratuito e aberto à toda a população goianiense. O festival tem como objetivo comemorar o Dia Estadual do Pequi, projeto sancionado pelo governador Ronaldo Caiado no último mês de agosto.

