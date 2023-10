Festival do Camarão Cinza oferece descontos de até 30%

O Mercado de Peixes de Santos, situado no litoral de São Paulo, está promovendo o Festival do Camarão Cinza, que acontece de 17 a 29 de outubro. Durante o evento, os vendedores autorizados estarão oferecendo uma variedade de frutos do mar, com preços a partir de R$ 34,99 por quilo.

O camarão cinza está com até 30% de desconto. Ele pertence a mesma espécie que o camarão rosa, mas apresenta uma tonalidade mais opaca e menos carne. Possui um sabor mais suave e é considerado um dos tipos mais versáteis na culinária. É frequentemente utilizado em petiscos, arroz cremoso, saladas e é uma escolha popular para molhos de massas.

O Mercado de Peixes de Santos está situado na Avenida Mário Covas Júnior, 3.050, na Ponta da Praia. Funciona de terça a sábado, das 7h às 18h, e aos domingos, das 7h às 15h. Desde 2020, o Mercado mudou-se para novas instalações em um prédio de 2 mil m² totalmente climatizado. Segundo o G1, o local recebe em média 300 visitantes por dia e comercializa aproximadamente 10 toneladas de pescados diariamente.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa. Confira sugestões de pratos deliciosos aqui.