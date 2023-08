Festival do Mercadão terá comida mediterrânea

Mercadão tem festival de gastronomia gratuito com culinária italiana e grega neste final de semana Foto: Victor Navarro | Trulli Pasta

É impossível falar sobre o Mercado Municipal de São Paulo e não pensar na incrível diversidade de gastronomia que ele possui. O Mercadão, como é conhecido, possui comida de todas as regiões do mundo, e nos dias 12 e 13, a culinária italiana e grega ganham destaque no Festival de Gastronomia e Cultura, que ocorrerá das 10h às 16h.

A entrada do evento é gratuita. E os destaques gastronômicos das culturas são para os cannolis, vinhos, azeites, doces, churrasco grego e panacotta.

Além da deliciosa gastronomia, será possível encontrar artesanatos e souvenir da região. Apresentações de músicas, danças, sons e ritmos tradicionais das duas culturas estarão presentes para completar o evento. Não deixe de acompanhar a clássica dança da quebra de pratos grega e dança tarantela, com desfile de máscaras de commedia dell’art.