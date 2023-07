Festival do Pastel já começou no Espírito Santo; veja programação

Festival do Pastel e do Caldo de Cana acontece em Ibiraçu Foto: Imagem: freepik

A tradição do pastel na cidade de Ibiraçu, no Espírito Santo, teve inicio em 1960, com Gilberto Rosalém, na lanchonete California, que produz pastéis desde os mais simples até os mais sofisticados.A tradição é tão forte na região, que se torna quase que uma parada obrigatória para quem está de passagem.

O ‘Festival do Pastel e do Caldo de Cana’ acontece no Parque de Exposições de Ibiraçu entre os dias 20 e 22 de julho. Esta é a segunda edição do evento. Com pastelarias especializadas, os consumidores poderão experimentar mais de 30 pastéis de acordo com o site do governo do Espírito Santo.

A programação especial tem como finalidade dar evidência para o turismo gastronômico. Mas, além dos conhecidos pastéis e caldos de cana, os visitantes podem apreciar pizzas, petiscos, doces e muito mais. O evento também conta com cerveja artesanal e muita música.