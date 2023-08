Festival do Tartufo em Campos do Jordão terá cardápio de chef italiano

Entre os dias 17, 18 e 19 de agosto, Campos do Jordão recebe a 3° edição do Festival do Tartufo. O evento, que pertence ao restaurante Pontremoli, terá o cardápio assinado pelo chef italiano Claudio Savitar e pelo proprietário do bistrô, Bernard Contipelli.

A estrela do festival é a trufa negra, um cogumelo subterrâneo bastante celebrado na gastronomia. As trufas são geralmente consumidas frescas e utilizadas como ingrediente em massas, risotos, molhos, condimentos e até sobremesas.

A primeira etapa do menu do festival, que é servido em seis tempos, é o antipasti com mortadela al tartufo, salame felino e cacciatore, prosciutto parma, cesta de pães de fermentação natural, pasta de alho negro al tartufo, crema de funghi porcini al tartufo, crema com parmegiano al tartufo bianco, manteiga trufada e gotas de mussarela de bufala com azeite trufado e sal maldon.

Na sequência, a insalata calda traz tomate San Marzano, pinhão e um toque de mel trufado. O primeiro prato é polenta cremosa com funghi porcini e morilles ao tartufo ou lasanha de ossobuco de vitello trufada com molho alfredo.

O segundo prato é um delicioso risoto aquarello al tartufo acompanhado de medalhão de filet mignon de wagyu. Já o doce, traz uma excelente degustação com sorvete trufado, mousse de toblerone, tiramisu à moda do chef e sorvete de vanila de Madagascar com calda quente de frutas vermelhas.

PUBLICIDADE

Para participar do jantar, com 60 vagas disponíveis para cada dia do festival, é preciso efetuar a reserva no telefone (12) 99794-1213. O valor por pessoa nas reservas é de 960 reais, mais 15% de taxa de serviço. As bebidas não estão inclusas no valor.

Serviço

Festival do Tartufo

Endereço: Rua das Hortências, 605 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Telefones: (12) 9 9660-3393/ (11) 98205-2510 / (12) 9 9660-3386

PUBLICIDADE

Restaurante Pontremoli

Endereço: Rua das Hortências, 605 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Telefone: (12) 9.9794-1213 somente com reservas no horário das 13h às 21h (Terça a Domingo)