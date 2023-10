Festival do Torresmo e da Cerveja: Confira programação do 2º fim de semana

No feriado prolongado da última semana, a partir do dia 12 de outubro, começou no município do Guarujá (SP) a 1ª edição do Festival do Torresmo e da Cerveja no Forte da Vera Cruz de Itapema, que recebeu cerca de 5 mil visitantes e arrecadou mais de uma tonelada de alimentos doados.

O sucesso foi tanto que o evento foi prorrogado para o próximo final de semana, nos dias 20, 21 e 22, das 12h às 22h. Segundo informações do site oficial da Prefeitura de Guarujá, a programação segue com atrações infantis e apresentações musicais ao vivo em uma estrutura com área coberta com equipes de segurança e limpeza para garantir aos visitantes a melhor experiência.

Além dos vários selos de cerveja, os visitantes poderão experimentar um amplo cardápio, cujo destaque vai para o torresmo de rolo, feito com panceta enrolada e defumada por horas antes de ser servida. A entrada cobra um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade da cidae litorânea.

1° Festival do Torresmo e da Cerveja

Data: 20, 21 e 22 de outubro (sexta, sábado e domingo)

Horário: das 12h às 22h

Endereço: Forte do Itapema, na Rua Itapema, 55 – Jardim Cunhambebe, em Vicente de Carvalho, próximo à Estação das Barcas

Entrada: 1 quilo de alimento não perecível

