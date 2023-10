Festival Fora de Série da Bráz apresentou 40 ingredientes exclusivos; saiba mais

Em suas oito edições anteriores, que tiveram início em 2004, o festival Fora de Série da Bráz apresentou mais de 40 ingredientes exclusivos. Todos esses ingredientes são produzidos de forma artesanal, em quantidades limitadas, ou seja, são realmente “fora de série”.

Desde março, a Bráz tem colaborado intensamente com pequenos produtores brasileiros (em vez dos tradicionais italianos) na busca pelos ingredientes perfeitos para o festival. Mais de 150 produtos passaram por rigorosos testes, resultando na seleção cuidadosa de 20 itens.

Entre os ingredientes selecionados, o destaque é do presunto cru Yaguara, produzido em quantidades extremamente limitadas. Além disso, o cremoso queijo Azul da Mantiqueira, originário da Paiolzinho em Minas Gerais, foi incorporado à cobertura da Auguri, junto com outros quatro laticínios brasileiros. Confira mais informações do festival aqui!

Receitas testadas e aprovadas

