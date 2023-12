Festival Gastronomia de Bordo tem início nesta sexta-feira; confira programação

Celebrando a história e a relevância do Bacalhau, começa nesta sexta-feira (1°) o Festival Gastronomia de Bordo, que promete rememorar e trazer à evidência as inovações em torno da culinária bacalhoeira.

De acordo com as informações disponíveis no Litoral Magazine, o evento passará por 17 restaurantes afim de estimular a economia local e o cardápio oferecerá desde pratos tradicionais - como Pataniscas de Bacalhau, por exemplo -, até os mais modernos, como os de autoria de Arancini.

A edição terá 10 dias de duração, encerrando-se no próximo domingo (10), e acontece na cidade de Ílhavo, em Portugal. Os interessados em visitar podem adquirir um voucher de entrada gratuita nos museus do município (no Museu Marítimo de Ílhavo, no Centro de Religiosidade Marítima e no Navio-Museu Santo André) e também cupons de desconto na compra da aguardente da marca Mata Bicho, que fica à venda nas lojas do Museu Marítimo de Ílhavo ou em lojas de turismo.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!