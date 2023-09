Festival Gastronômico da Truta: confira a programação completa

O Festival Gastronômico da Truta de Piracaia, que ocorre até o dia 27 de setembro de 2023, é uma celebração que destaca a truta, um pescado tradicional da região. Com a participação de 11 estabelecimentos, os visitantes têm a oportunidade de degustar 13 pratos exclusivos à base de truta, com preços que variam entre R$ 39,90 e R$ 62,90.

Entre as opções disponíveis estão a “Truta com Moranga à la Capril” do Capril Santa Edwiges e a “Truta Thai” do Porta ao Lado Café. A Rede Hakuo de Supermercados oferece uma “Truta Defumada com Uvas Verdes”, enquanto o Que Maravilha Restaurante serve tanto uma “Truta ao Mediterrâneo” quanto uma “Quiche de Truta Defumada”. O Bar do Raniel completa a lista com a “Trutinha”, bolinhos de truta acompanhados de um delicioso molho de alcaparras.

O festival é realizado nos próprios estabelecimentos participantes na cidade de Piracaia, no interior de São Paulo. Para mais detalhes sobre os pratos e estabelecimentos participantes, acesse o site oficial: www.capitaldatruta.com.br.

Receitas testadas e aprovadas

