Festival Gastronômico de Garanhuns: Confira o que comer e beber

Até o dia 20 de setembro, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel-PE) e a Associação Turística do Agreste Pernambucano (Atua PE) estão promovendo o Festival Gastronômico de Garanhuns. O evento, que tem como objetivo incentivar a economia e o turismo local, oferece uma experiência gastronômica única, permitindo que os participantes explorem a culinária de Garanhuns.

Com a participação de 12 restaurantes do município, o evento acontece em Garanhuns , Agreste de Pernambuco. Segundo o G1, os cardápios terão preços promocionais e pratos que reproduzem a especialidade de cada uma das casas.

No menu, existem opções entre petiscos, sobremesas e pratos principais. Os visitantes poderão experimentar ingredientes regionais que aparecem na maioria das receitas, reforçando a identidade regional do evento. No site do festival é possível conferir a lista com todos os estabelecimentos comerciais.

Receitas testadas e aprovadas

