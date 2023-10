Festival Gastronômico de Petrolina: Confira datas e quais chefs foram confirmados no evento

A partir de sexta-feira (6) até o próximo domingo (8), é realizada a terceira edição do Festival Gastronômico na cidade de Petrolina (PE).

Promovido pela Prefeitura de Petrolina, o evento apresenta o show gastronômico do Vale do São Francisco, além de trazer nomes renomados da cozinha nacional. As informações são do jornal Folha de Pernambuco.

O evento também contará shows musicais, área para crianças e é Pet Friendly. A entrada no festival é gratuita.

Na cozinha, já há confirmação de chefs renomados como Juci Melo, do Restaurante Flor de Mandacaru; Monalisa Otoni, do Calidi Bar e Restaurante; Rafael Castro, do Deco’s BBQ; Normândio Guimarães, do Restaurante Revi.vas, Rapha Vasconcelos, do Moendo na Laje, em Recife; entre outros.

Quem quiser saber mais sobre o festival pode acompanhar o perfil no Instagram @festivalgastropetrolina, onde estão sendo divulgadas curiosidades gastronômicas e detalhes do evento.

