Festival Gastronômico de Taquaruçu terá receitas selecionadas

Celebrando a rica tapeçaria cultural e gastronômica do Tocantins, o Festival Gastronômico de Taquaruçu chega à sua 17ª edição. Criado em 2007 para fomentar a cultura local e o empreendedorismo, o festival se tornou um marco na valorização da identidade tocantinense, tanto na gastronomia quanto na cultura.

Este ano, o público terá a oportunidade de degustar 38 pratos cuidadosamente selecionados, que serão apresentados em seis categorias distintas: comidinha salgada, prato salgado, prato doce, food truck, prato saúde e bem-estar e rota gastronômica. Todas as criações compartilham uma característica fundamental: o sabor autenticamente tocantinense, fruto de uma rica tradição que predates a própria fundação do estado em 1988.

A culinária do Tocantins é um mosaico de influências e tradições, incorporando elementos indígenas, africanos e portugueses, além das contribuições dos migrantes de diversas regiões do Brasil. Pratos que vão desde o chambari, similar ao ossobuco de outras regiões, até as variações doces e salgadas dos frutos do cerrado, demonstram a riqueza e a diversidade da gastronomia local.

Márcio Santos, antropólogo do Ministério Público Federal do Tocantins, destaca que a gastronomia vai além da nutrição, sendo um reflexo das escolhas culturais de uma sociedade. Os alimentos podem assumir significados sagrados e definir identidades, estando presentes em diversos rituais e momentos significativos da vida.

O festival, que se tornou uma vitrine para a gastronomia regional, acontecerá no distrito de Taquaruçu, a 32 km de Palmas. O evento, organizado pela Prefeitura de Palmas, contará com uma pré-seleção rigorosa dos pratos que serão comercializados, dos 159 pratos inicialmente apresentados, 38 foram selecionados para concorrer em seis categorias, cada uma premiando o vencedor com R$ 10 mil. Para serem elegíveis, as receitas devem obrigatoriamente incorporar pelo menos um ingrediente regional, sendo avaliadas critérios como cor, sabor, aroma, originalidade e criatividade.

Além da exibição gastronômica, os visitantes poderão desfrutar de shows nacionais e regionais ao longo do evento, que ocorrerá de 6 a 10 de setembro. Confira mais informações no site oficial do evento.

