Festival Gastronômico e Cultural explora os sabores da goiabada cascão; confira programação

O evento tem como principal meta celebrar os diversos sabores da gastronomia regional, impulsionando assim o turismo e a economia local. Cada uma das 10 barracas do festival oferecerá pelo menos um prato preparado com goiabada cascão. Além disso, mais de 20 atrações culturais estão programadas para se apresentar ao longo dos três dias. Essa iniciativa une história, cultura e os mais requintados paladares em uma experiência gastronômica única.

Entre os dias 20 e 22 de outubro, o Largo do Cinema, localizado no centro histórico de Ouro Preto, será o palco do Festival Gastronômico e Cultural. O evento é realizado com o apoio da Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Com entrada gratuita, o festival tem o potencial de se tornar um marco na agenda cultural e gastronômica do município. Segundo o portal Blima, o tema central do evento é a goiabada cascão de São Bartolomeu, cujo método de preparo para os doces desse distrito é reconhecido como Patrimônio Imaterial de Ouro Preto.

Receitas testadas e aprovadas

