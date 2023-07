Festival gastronômico em Gramado abre inscrição para expositores; veja como fazer a sua

O Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, realizado pela parceria entre a Prefeitura de Gramado e a Autarquia de Turismo e Cultura Gramadotur, abriu o período de inscrição para que expositores interessados possam fazer o credenciamento e entrar para a seleção de restaurantes, bares e vinícolas participantes. O prazo de inscrição vai até o dia 28 de julho.

Em 2022, o evento contou com shows musicais, oficinas, workshops, intervenções artísticas, e este ano, de acordo com o portal da Autarquia, promete novas experiências com o tema “Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) - Descubra esta explosão de sabores”. A programação deste ano ainda não foi divulgada.

O edital para credenciamento está disponível no site oficial da Gramadotur, na seção de Licitações. Para se credenciar, o evento cobra algumas exigências, como estar estabelecido em Gramado, apresentar pratos com ao menos uma PANC em sua composição e passar pela seleção técnica de uma subcomissão formada por profissionais da área gastronômica.