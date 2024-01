Festival gastronômico em Ilhabela? Veja data e detalhes do evento

Neste ano, entre os dias 18 de abril e 19 de maio, a cidade litorânea de Ilhabela (SP) promoverá a primeira edição do Festival Gastronômico Sabores da Praia, que tem como objetivo valorizar a rica, diversa e típica gastronomia caiçara por meio de pratos criativos elaborados por chefs locais e, assim, movimentar a região no período de baixa temporada.

Desde o dia 28 de dezembro de 2023 as inscrições para os restaurantes interessados em participar estão abertas, e os detalhes podem ser obtidos na página oficial do evento no Instagram (@saboresdapraiabr) ou via telefone: (11) 93279-5275.

Segundo as informações apontadas pelo Guarulhos Hoje, o Festival abrirá oportunidades para os mais diversos estabelecimentos alimentícios: cervejarias, restaurantes, hotéis, sorveterias, pousadas, quiosques de praia, cafeterias, bistrôs, padarias, entre outros.