Festival Gastronômico Nordestino celebra a culinária regional no Centro de Tradições Nordestinas

Neste mês de setembro, o Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, se torna um ponto de encontro para os amantes da gastronomia nordestina. O local sedia o Festival Gastronômico Nordestino, uma iniciativa que faz parte do programa “Vai de Roteiro”, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo (SMTUR).

Os visitantes terão a oportunidade de degustar uma série de delícias típicas da região, que prometem aguçar o paladar com pratos como Risoto do Sertão, Camarão Cremoso e Sururu no Coco. O cardápio se estende com outras opções irresistíveis, como Bolinho de Costelinha, Bobó de Camarão, Pudim de Tapioca e a tradicional Cartola, uma sobremesa que leva banana e queijo manteiga.

Pensando nas crianças, o festival oferece um Menu Kids especial, além de oficinas gastronômicas gratuitas. Nestas oficinas, os pequenos terão a chance de colocar a mão na massa e criar seus próprios quitutes, sempre sob a orientação de chefs experientes.

O evento não se restringe a oferecer apenas uma experiência gastronômica, mas também promove a cultura nordestina através da música, com uma programação ao vivo que promete fazer todos dançarem ao som de muito forró.





O Festival Gastronômico Nordestino é uma oportunidade imperdível para quem deseja se deliciar com o melhor da culinária nordestina, em um ambiente que celebra a rica cultura da região. A entrada para o festival é gratuita, permitindo que todos possam aproveitar e saborear as maravilhas gastronômicas que o evento tem a oferecer.

