Festival gratuito com atrações gastronômicas ocorre neste fim de semana; veja detalhes

A gastronomia é tão vasta que pode se tornar centro de um festival para toda a família. Um evento desse tipo acontecerá neste fim de semana em São Paulo: o Brooklyn Fest.

Em sua oitava edição, o Brooklyn Fest ocorre nos dias 12 e 13 de abril, das 11h às 20h, na Praça Lions Monções (entre as ruas Flórida e Arandu).

Segundo a Agenda Paladar, por lá, o público pode desfrutar de 42 estandes, com estabelecimentos como Davvero Gelato, Mil Confeitaria, Tradi Hamburgueria e Firedoor Burguer.

Além disso, o festival oferece coquetéis, vinho e cerveja, por exemplo. Além da cena gastronômica, a programação envolve apresentações de diversos tipos, como shows de música ao vivo.

O local terá um espaço para pets, assim como atividades para as crianças. Tudo isso com entrada gratuita para toda família.

Dias : 12 e 13 de abril.

Local : Praça Lions Monções (entre as ruas Flórida e Arandu).

Horário : das 11h às 20h.

Valores: entrada gratuita.

O Brooklyn Fest é apenas um dos eventos que saiu na Agenda Paladar. A proposta é, semanalmente, reunir uma lista de atrações gastronômicas para curtir os próximos dias. Dessa vez, no mesmo fim de semana, ocorre o NekôFest, por exemplo, outro festival, mas voltado para comida asiática. Confira detalhes abaixo.

NekôFest

Gostou do Brooklyn Fest? Também neste fim de semana, somente no sábado, 12, ocorre a terceira edição do NekôFest. Quem quiser ir ao festival dedicado à gastronomia asiática terá que se direcionar ao Largo da Batata, em Pinheiros. Veja a Agenda Paladar completa aqui.