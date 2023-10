Festival gratuito com sabores da Ásia chega em SP; confira

O Mercado Municipal de Pinheiros será o cenário da primeira edição do NekôFest, um festival temático que promete encantar os admiradores da cultura e gastronomia asiática. Com entrada gratuita, o evento acontecerá neste sábado, 21 de outubro, e contará com uma programação especial.

Haverá barraquinhas de restaurantes que servirão pratos típicos de diferentes países do continente asiático, além de atrações culturais que transportarão os visitantes para uma viagem ao outro lado do mundo.

As atrações incluem apresentações de Taiko, uma forma de percussão japonesa, shows de Kpop, que é música popular coreana, e também performances de música chinesa. Além disso, haverá exibições de danças indianas e da Polinésia, juntamente com oficinas práticas de artesanato e gastronomia, enriquecendo ainda mais o evento.

