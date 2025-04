Festival gratuito neste fim de semana reúne atrações gastronômicas

Para muitos, planejar um fim de semana começa antes mesmo de chegar sexta-feira, garantindo a diversão completa. Para quem faz parte desse time, dessa vez, a oitava edição do Brooklin Taste chegou em São Paulo e ocorre nos dias 12 e 13 de abril, contando com uma programação gastronômica recheada.

A Feira Gastronômica & Cultural tem entrada gratuita e, para participar, basta se deslocar até a Praça Lions Monções, a partir das 11h, com muita animação, porque só acaba quando o relógio bater 20h.

O local terá um espaço para pets, assim como atividades para as crianças, ou seja: é para toda a família. Na cena gastronômica, vinho, cerveja e drinques estarão entre as opções de bebida.

Já restaurantes como Davvero Gelato, Cenouradas, Tradi Hamburgueria e Mil Confeitaria, agradarão diversos gostos pelas diferentes propostas.

Na página oficial do Instagram, o festival também divulgou a programação das apresentações gratuitas, como shows de música ao vivo. Segundo a matéria de Giulia Howard, a proposta do evento é reunir e abrir espaço para restaurantes próximos da região.

PUBLICIDADE

Detalhes

Dias? 12 e 13 de abril.

Onde? Praça Lions Monções (entre as ruas Flórida e Arandu).

Horário? Das 11h às 20h.

É pago? A entrada é gratuita.

Agenda Paladar

Gostou de saber do Brooklin Taste? Confira mais: na semana passada, Paladar separou locais de São Paulo com novidades para o público nos próximos dias. O Exímia Bar, por exemplo, receberá no dia 9 de abril a presença de uma dupla profissional.

PUBLICIDADE

Eles apresentarão coquetéis exclusivos, que poderão ser acompanhados com petiscos e música. Confira a Agenda Paladar completa para descobrir se ainda dá tempo de aproveitar outras programações.