Festival MasterChef Beto Carrero revela quem irá apresentar a 4ª edição

A apresentadora Ana Paula Padrão foi a escolhida para comandar a 4ª edição do Festival MasterChef Beto Carrero, que começa no dia 1º de dezembro e vai até início de março de 2024.

Ana Paula aproveitou para já selecionar suas receitas favoritas e escolheu o Bolinho de Feijoada (Brasil), Arroz de Pato com Linguiça (Portugal) e o prato de camarões, Crevettes (França) como os melhores pratos do festival, segundo o site Top Elegance.

Nas edições anteriores, o evento atraiu mais de 1,7 milhão de visitantes que puderam experimentar vários pratos assinados pelo chef Henrique Fogaça, que explorou a riqueza da gastronomia brasileira e pelo chef Erick Jacquin, que surpreendeu os visitantes com sobremesas francesas, como o Petit Gateau.

A 4ª edição do evento faz parte da programação do Beto Carrero, então além de se divertir nas atrações, o visitante encontra estações temáticas de nove países espalhadas pelo parque. Os pratos oferecidos são releituras das receitas originais do programa e são servidos em porções degustação.

Receitas testadas e aprovadas

