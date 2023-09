Festival Nacional de Gastronomia promete iguarias típicas das cinco regiões do Brasil

Neste ano, entre os dias 27 de outubro e 5 de novembro, na cidade de Santarém, no Pará, acontece a 42ª edição do Festival Nacional de Gastronomia.

O cronograma oficial do evento ainda não foi divulgado, contudo já é possível esperar iguarias como doces conventuais, queijos, peixes frescos, ervas aromáticas, entre outras delícias.

Durante o período de duração do festival, de acordo com informações do Rede Regional, os visitantes experimentarão a gastronomia do país todo através de pratos e petiscos típicos do Sul, Nordeste, Centro-oeste, Norte e Sudeste.

Para mais informações, acompanhe o site oficial do evento: https://www.festivalnacionaldegastronomia.pt/.

Receitas testadas e aprovadas

