Festival ofereceu ‘a maior minestra do mundo’ de forma inusitada

Celebrando o aniversário de 32 anos da cidade de Cocal do Sul, em Santa Catarina, começou na última sexta-feira (22) a 10ª edição do Cocalfest, que passou pelo feriado municipal com shows nacionais, atrações infantis e muita gastronomia.

O evento se encerrou nesta segunda-feira (25), e aconteceu na Praça Coberta Mariza Terezinha Búrigo Pagnan, contando com uma praça gastronômica, um bolo comemorativo, baile da melhor idade, missa especial e apresentações de Evandro Lins e Arthur Villar, Quartetto D’Italia, entre outros grupos musicais, segundo informações do Portal Litoral Sul.

Um dos destaques do festival foi ‘a maior minestra do mundo’, uma sopa de origem italiana que leva seleta de legumes cortados acompanhada de arroz ou macarrão. O prato gratuito foi servido de forma inusitada, com arroz coloado em uma concha de retroescavadeira, em uma panela de três metros de diâmetro.

Receitas testadas e aprovadas

