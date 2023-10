Festival Sabores de Juazeiro: Confira programação do evento que celebra o Nordeste

Os festivais gastronômicos que ocorrerão em outubro e novembro no Nordeste são uma ode aos sabores, cores, temperos e aromas da cozinha baiana tradicional. Uma jornada pelo universo culinário marcante e diversificado, que destaca a qualidade e valoriza os produtos locais.

Por isso, segundo o Portal In, a 3ª edição do Festival Sabores de Juazeiro, de 23 de outubro a 12 de novembro, visa incentivar o consumo de produtos locais e explorar o potencial da fruticultura e do Rio São Francisco. Promovido pelo Sebrae e Artfully, em colaboração com a Prefeitura Municipal de Juazeiro, o evento, sob o tema “De Juazeiro para o Mundo”, reunirá 59 empresas. Os menus apresentados reforçarão os laços gastronômicos, talentos e identidade local, refletidos na culinária juazeirense.

Os participantes competirão em cinco categorias - Prato Principal, Petisco, Lanche, Sobremesa e Drink - em ambientes internos (nos estabelecimentos participantes) e externos (na Mostra Cultural Pop-up “Nossa Raiz, Tocando Horizontes”). A edição de 2023 traz inovações, como oficinas preparatórias ministradas por especialistas em gastronomia. Destacam-se também eventos culturais que incluem música ao vivo, apresentações audiovisuais, elementos culturais e folclóricos, destacando figuras históricas de Juazeiro e da região.

A programação do festival incluirá uma Cozinha Show com chef convidado, uma performance musical homenageando a Bossa Nova e uma exposição fotográfica e audiovisual apresentando os pratos, ingredientes inspiradores e métodos de preparação.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.