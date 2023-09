Festival Sabores do Brasil: Saiba o que comer no evento que traz pratos inspirados no Brasil

Começou nesta segunda-feira (18) o Festival Sabores do Brasil, que acontece nos hotéis da rede Accor do país todo até o dia 22 de outubro. Reunindo chefs brasileiros de várias regiões, o evento apresenta pratos exclusivos inspirados em tradições nortistas, sulistas, pantaneiras, entre outras.

Um dos chefs selecionados para participar do festival é Manoel Brelaz, que elaborou o menu Midscale, com combos a partir de R$ 92, disponíveis nos hotéis Novotel e Mercure. O cardápio oferece uma imersão na culinária amazônica, e é composto por uma entrade de peixe aruanã marinado em suco de cenoura com crispy de couve, banana frita e lâminas de alho.

Já o prato principal é composto por pirarucu ribeirinho marinado em suco de beterraba com jambu salteado, tapioca à pururuca e velouté de tucupi. Também há opção vegetariana, feita por pastel com vinagrete de banana e pupunha recheada com abóbora e cravo, velouté de tucupi e castanhas.

No prato principal, o destaque é o Pirarucu Ribeirinho marinado no suco da beterraba criando uma explosão de cores e sabores. Acompanhado de velouté de tucupi, jambu salteado e o molho campanha com coco e tapioca à pururuca.

Ainda, o ‘Sabores do Brasil’ conta com os menus econômico (a partir de R$ 62) e prêmium (a partir de R$ 112), que inclui sobremesa. Detalhes sobre os cardápios, os chefs assinantes e a lista completa de hotéis onde os pratos estão disponíveis, confira o site oficial do Accor Live Limitless.

