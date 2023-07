Festival Sabores do Norte: Senac abre portas para competição de confeitaria. Foto: Unsplash

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) abriu, na última segunda-feira (24), inscrições para competição profissional de confeitaria. A disputa é parte do “Festival Sabores do Norte - edição confeitaria” e as inscrições podem ser feitas até dia 29 de julho. A premiação é de até R$ 1,5 mil.

A 2ª edição do festival quer proporcionar maior visibilidade à cultura regional, por meio da gastronomia e desenvolvimento de atividades. Neste ano, a competição é voltada para confeitaria de bolos.

O campeonato acontecerá no dia 11 de agosto, na sede administrativa do Senac, localizada na rua Araújo Filho, 947, no Centro de Boa Vista (RR), de acordo com o portal G1.

O tema será bolo de aniversário. Serão quatro baterias, cada uma com dois competidores em cada, para uma prova prática. A prova será montar e confeitar um bolo fake de três andares.

As premiações são: R$ 1,5 mil para o primeiro colocado, R$ 1 mil para a segundo e R$ 500 para a terceira posição. Os vencedores também levarão para a casa um troféu de top chefs confeiteiros.

Para participar, é necessário ter, no mínimo, 18 anos. Além disso, os interessados devem ter cursos na área de alimentos e bebidas, com certificado de, pelo menos, 20 horas aula e desejável experiência profissional.

As inscrições são feitas no site do Senac, por meio de formulário digital. Devem ser informados o nome, contato e e-mail, junto com documento de identificação, certificado de cursos e vídeo de, no máximo 1 minuto, sobre currículo, história, conquista e motivações.