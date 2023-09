Festival Sabores explora a ancestralidade da cozinha brasileira; confira o cardápio e programação

Na última sexta-feira, 1º de setembro, a cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, deu início ao Festival Sabores, com o tema “Ancestralidade da Cozinha Brasileira”, inspirado no livro História da alimentação no Brasil, de autoria de Luís da Câmara Cascudo.

O evento chegou à sua 9ª edição neste ano, com 59 criações oficiais oferecidas por 60 estabelecimentos diferentes. Os pratos inspirados na cultura africana, indígena e portuguesa são servidos por preços fixos: As entradas custam R$ 27, os sanduíches e pratos principais, R$ 37 e as sobremesas, R$ 17.

De acordo com informações do Jornal Tribuna, as criações exclusivas ficarão disponíveis nas casas participantes do Festival seguindo os dias e horários de funcionamento até o dia 1º de outubro, e uma revista virtual com os cardápios pode ser acessada aqui.

Entre as novidades da edição estão o “Jantar do Príncipe” - que acontece no dia 14 deste mês, com um menu repleto de pratos de época - e o projeto “Chef por um Dia” - de 18 a 21 de setembro, onde o público inscrito nas categorias Entusiasta e Profissional terá a oportunidade de participar de apresentações ao vivo com três chefs de cozinha.

Para mais detalhes, acesse o site oficial do Festival: https://saboresdecabofrio.com.br/.

Ficou com vontade de experimentar os pratos do festival, mas não consegue ir até Cabo Frio? O Paladar deu um jeitinho de aproximá-lo do evento através de receitas de origem africana e indígena. Confira algumas sugestões de pratos para fazer em casa, como Fumbua, típico em países como Zaire, Angola e Camarões; e costelinha de tambaqui, de origem indígena e comumente preparado na região norte do Brasil.