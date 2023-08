Festival Sal Grosso será open bar e open food; confira detalhes

Projeto Sal Grosso: evento reúne muita gastronomia em MS Foto: Imagem: reprodução @botecojuanita

No dia 19 de agosto, a partir das 8h, terá início a segunda edição do Festival Sal Grosso. Com foco em experiências culinárias, o evento oferecerá um dia repleto de pratos únicos e envolventes. O festival adota o conceito de “open bar” e “open food”, iniciando com o tradicional quebra-torto, um café pantaneiro composto por arroz carreteiro, feijão gordo, mandioca cozida e paçoca de carne de sol.

Mas as surpresas não se limitam ao café matutino. A renomada chef Juanita Battilani, estrela culinária da região, assume o centro do palco com sua apresentação temática “A Cultura do Peixe”. Ela trará à mesa pratos tradicionais, incluindo o irresistível bolinho e o pirão acompanhado de um molho picante de pimenta.

A programação abrange ainda uma série de workshops enriquecedores, desde a harmonização de vinhos pelo sommelier Jonas Nascimento até a arte de afiar facas com o especialista Sandro Boeck. Além disso, Theo Gomes compartilhará seus segredos para temperar peixes de maneira excepcional. Após um dia imersivo, os chefs presentes irão brindar os participantes com um almoço diversificado, repleto de delícias.

A Chácara Sal Grosso, localizada na Rua Abraão Bacach, 1100, Santa Luzia, MS, será o palco do evento. Para participar, entre em contato pelo número (67) 9100-7349 e adquira seu ingresso. As informações são do Campo Grande News.