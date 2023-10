Festival Tutano celebra a cena gastronômica sulista com palestras e aulas-show; veja como participar

Realizado através do Fórum Tutano, o Festival do Tutano chega a uma nova edição nos dias 21 e 22 de outubro no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, Paraná.

O evento conta com mais de 2500 profissionais e estudantes do ramo gastronômico para promover 16 palestras com pouco mais de 30 convidados - entre eles nomes como Celso Freire e Bela Gil -, além de 17 oficinas e aulas-show, debates, exposições e 3 apresentações musicais ao vivo por dia.

Os interessados em comparecer no festival que celebra e movimenta a cena gastronômica da região Sul do Brasil podem adquirir ingressos em diferentes modalidades: acesso completo [palestras + feiras] para os dois dias, por R$ 449; acesso completo [palestras + feiras] para o dia 21, por R$ 253; acesso completo [palestras + feiras] para o dia 22, por R$ 253; festival 21/10 [sem palestras], por R$ 48; e festival 22/10 [sem palestras], por R$ 48.

Todas as modalidades possuem a opção de meia entrada sob comprovação. Para garanti-las, bem como para obter mais detalhes sobre o evento, acesse o site oficial do Tutano Gastronomia.

