Festival Tutano: Confira programação completa do evento

Em 2023, o Fórum Tutano vira Festival Tutano. Criado pelo chef Belo Madalosso, o evento, que começou em 2018, já trouxe mais de 135 nomes importantes da gastronomia, como Manu Buffara e Rodrigo Oliveira.

Este ano, o festival terá palestras sobre temas como sustentabilidade na comida, inovações e turismo gastronômico. Alguns dos participantes são Cesar Costa, do restaurante Corrutela, e Thiago de Azevedo, da startup Cogumelado. Além das palestras, haverá música ao vivo, expositores locais e muita comida boa. As informações são do Top View.

O evento é uma chance de conhecer a culinária de Curitiba e ver o que o Paraná tem de melhor na gastronomia.

Detalhes do Evento:

Data: 21 e 22 de outubro, das 10h às 19h

Local: Museu Oscar Niemeyer (MON)

Ingressos: A partir de R$21,00

