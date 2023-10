FIGA 23: saiba o que rolou na nova edição da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica

Realizado anualmente desde 2015 com o apoio de instituições governamentais e privadas, o mês de outubro começou com mais uma edição da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica (FIGA 23) em Manaus.

Em meio ao calor intenso, à subida de fumaça das queimadas e com o leito do rio com o nível muito abaixo do esperado para a época, a cidade sediou por dois dias o evento gratuito que promove um debate sobre o turismo gastronômico na Amazônia, recebendo um amplo público, composto também por estudantes de cursos locais de gastronomia.

A feira contou com aulas-show de chefs regionais e internacionais, palestras com especialistas e, claro, muitos pratos para celebrar a tradição culinária da região. “O futuro do Amazonas é o turismo gastronômico da floresta, porque ninguém vai à floresta sem comer e quer saber o que comemos”, afirmou Selma Reis, chef do restaurante Zefinha Amazonas, em entrevista ao Correio Braziliense.

Entre os pratos produzidos e degustados nos dois dias, tiveram iguarias preparadas pela chef Elisângela Valle como pão com farinha de formiga, o inseto que é tradicionalmente consumida em aldeias indígenas e é catalogado como alimento em mais de 120 países. Os visitantes também puderam experimentar guisado e picadinho de carne de tartaruga com farofa de Selma Reis, hibisco vermelho recheado com tartar de aruanã, castanha de caju torrada, azeite de castanha e pincelado com mel de jandaíra de Jaime Rodriguez, pirarucu defumado com purê de tucumã de Felipe Schaedler, entre muitos outros.

Receitas testadas e aprovadas

