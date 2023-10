Filha de Maira Cardi e Arthur Aguiar faz aniversário: confira o cardápio da festa

No dia 20 de outubro, última sexta-feira, Sophia Aguiar, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, celebrou seu quinto aniversário. Para marcar a ocasião especial, a menina ganhou uma festa luxuosa em sua homenagem, garantindo que a data não passe em branco.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o evento, que ocorreu no sábado passado (21/10), teve como tema “Princesas da Disney” e contou com nove cenários diferentes. A montagem do evento envolveu 400 colaboradores, sendo que 150 deram suporte durante a festa.

Mas, se tratando de Maira Cardi, a gastronomia dos eventos é sempre o assunto mais comentado. Para a festa da pequena Sophia, todos os alimentos da festa foram cuidadosamente selecionados para oferecer opções saudáveis aos convidados, incluindo versões nutritivas dos cachorros-quentes, quibes, coxinhas, brigadeiros e beijinhos.

Receitas testadas e aprovadas

