Filho de Gugu Liberato teve um canal de culinária e foi dirigido pelo pai; relembre

João Augusto Liberato se tornou um dos tópicos mais discutidos no Brasil após sua participação no “Domingão com Huck”. O programa apresentou o filho de Gugu Liberato e João Guilherme Silva, filho de Faustão, em uma homenagem aos dois apresentadores no quadro “Lip sync”. Apesar de não ter havido um vencedor (ambos empataram por uma gentileza de Luciano), a habilidade do primogênito de Gugu diante das câmeras foi bastante notável.

No entanto, isso não é recente. Poucas pessoas se recordam, mas João Augusto já era produtor de conteúdo para a internet quando ainda era bem jovem. No início da adolescência, ele escrevia roteiros, dirigia e atuava em “A Casa da Rua 3″, uma “série” criada com mais dois amigos e que se passava no bairro onde moravam em São Paulo.

Segundo o portal Extra, João também costumava fazer comentários sobre jogos de videogame voltados para o público da sua idade. Até que ele decidiu entrar na cozinha. Em 2015, João, que é habilidoso no fogão, lançou o canal “Chef do Futuro”. Como o nome sugere, o jovem, na época com 13 anos, ensinava receitas fáceis para o dia a dia, todas as segundas-feiras. E ainda oferecia um diferencial.

Receitas testadas e aprovadas

