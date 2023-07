Combo Barbie Foto: Reprodução | Instagram @ucicinemas

A estreia do filme Barbie acontece nesta quinta-feira (20) e já podemos notar a onda rosa invadindo o Brasil. Os cinemas do país anunciaram diversos combos especiais (e rosas) para assistir essa estreia em grande estilo.

São promoções diferentes com pipocas rosa choque, baldes e copos que parecem ter acabado de sair da Barbielândia.

Conheça todos os combos de Barbie disponíveis nas principais redes de cinema do país e compare os preços:

Cinemark

A experiência pink vem forte no Cinemark. O brinde é um copo exclusivo com a inicial da boneca, ele está disponível no combo do balde com pipoca, duas bebidas e um pacote de balas. Além disso, para os que quiserem também podem optar pela pipoca caramelo, recebem o copo rosa. Para os que querem economizar, o item pode ser encontrado fora do combo também. Os valores variam entre R$ 78 e R$ 92.

Continua após a publicidade

Cinépolis

O balde do cinema terá o logo do filme e com doce dentro da temática. A venda começa no dia de estreia e pode ser comprado direto na bomboniere. O valor do combo ainda não foi divulgado.

UCI

O combo é semelhante ao do Cinemark, a diferença é o copo menos chamativo, com um grande logo de Barbie. Esse contará com pipoca pink também, porém em um balde genérico. O preço gira em torno de R$ 70 a R$ 75.

Kinoplex

Continua após a publicidade

Esse combo segue à moda antiga, com uma recriação icônica da piscina da boneca e todos os acessórios e apetrechos que o longa apresenta. É um dos combos mais diferentes disponíveis no Brasil. O preço do combo especial ainda não foi divulgado pela rede.

Cineflix

O tema deste combo é a piscina da boneca, de cor rosa, o produto aposta no glitter para deixar tudo brilhante. Os itens e acessórios da BarbiePool também estão inclusos. Além disso, o combo também acompanha um card colecionável holográfico, que será distribuído nas primeiras sessões. O valor gira em torno de R$ 65.

Cinesystem

Continua após a publicidade

A rede revelou que o balde será quase uma réplica da bolsa da Barbie, com direito até a alcinha. O valor será cerca de R$ 75.