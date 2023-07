Filme da Barbie: confira o que vem no combo do cinema UCI

A estreia do filme da Barbie aconteceu na última quinta-feira (20) e a onda rosa invadiu os cinemas do Brasil. Na rede de cinemas UCI, os consumidores podem saborear uma pipoca rosa. Além disso, a marca está com um copo exclusivo da boneca. O preço do combo é de cerca de R$ 75.

A rede de cinemas não é a única a oferecer combos de pipoca especiais para os clientes assistirem ao filme da boneca. Outros estabelecimentos como Cinemark, Cinépolis e Kinoplex também entraram na onda. Saiba mais clicando aqui.