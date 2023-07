Filme da Barbie: onde encontrar ‘comida rosa’ em Belo Horizonte

Um dos filmes mais aguardados do ano é o live-action da Barbie, que estreou nos cinemas na última quinta-feira (20 de julho). O fenômeno da diretora Greta Gerwing dominou o mundo e trouxe o rosa para todos os lugares como lojas de departamento e até restaurantes.

Segundo o portal O Tempo, Belo Horizonte não poderia ficar de fora da tendência Barbiecore, e alguns estabelecimentos estão aproveitando o sucesso, entrando na onda, e colocando comidas rosas no cardápio. Confira:

Berilo Cozinha e Drinks

Inspirado no filme da Barbie, o bar lançou dois driques temáticos Foto: Imagem: reprodução do instagram @berilo.cozinhaedrinks

O restaurante, localizado na Savassi, criou um drink rosa inspirado na boneca americana Barbie, e um azul homenageando o Ken.

O drink que leva o nome “Barbie Joia Rara” leva pitaya rosa, cereja em calda, Aperol, Beefeater pink, limão capeta e espuma de limão siciliano. Enquanto, o drink “Hi, Ken”, é feito com vodka, curaçau blue, suco de limão, energético de Coco Red Bull, xarope de gengibre e mirtilos para decorar.

Os drinks ficarão 30 dias no cardápio, e possuem o valor de R$41,90 cada, ou o combo por R$72,90. O bar fica localizado na Rua Fernandes Tourinho, 503 – Savassi.

Bar Pirex

Para o lançamento do filme, o bar lançou o “Bolovo”, com gema escorrendo e carne suculenta. O prato ganhou um toque especial de maionese cor de rosa, por R$26,00. Além disso, para aproveitar mais a onda rosa, lançaram batida de coco com marshmallow de coração, que leva a cor rosa, por R$14,00.

Os alimentos estarão disponíveis apenas na próxima quarta-feira, 26 de julho, na Avenida Amazonas, 1073 loja 54.

Fofíssimos Bolos

Os bolinhos da doceria estão prontos para surfar na onda rosa! Foto: Imagem: reprodução do instagram @fofissimobolos

Exclusivamente para o clima Barbiecore, a Fofíssimos Bolos criou bolos personalizados e bolinhos individuais na cor rosa. Além disso, os bolinhos individuais podem ser comprados em um kit com 4 unidades, nos sabores brigadeiro pink, pink velvet e palha italiana de ninho pink.

O estabelecimento fica localizado no Piso 3 do BH Shopping.