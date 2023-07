Filme da Barbie: onde encontrar ‘comida rosa’ em São Paulo?

Com a chegada do filme da Barbie, a onda cor-de-rosa tomou conta de todos os lugares do mundo: roupas, decorações e até dos restaurantes aderiram ao Barbiecore.

São Paulo não poderia ficar de fora, segundo o portal Vogue, os tons de rosa estão se destacando entre os paulistas, com opções de pratos doces e salgados, além de drinques com e sem álcool. Confira as experiências gastronômicas para quem quer encontrar ‘comida rosa’ na terra paulista:

Ateliê Lu Chocolates

O Ateliê Lu Chocolates lançou o chocolate rosa. Foto: Imagem: reprodução do instagram @luchocolates

Localizado no ABC Paulista, em Santo André, o Ateliê Lu Chocolates criou doces com o chocolate Ruby, uma variação do cacau que possui o rosa como sua cor natural, com sabor frutado, intenso e uma leve acidez.

Para quem deseja experimentar a iguaria, o ateliê fica na Rua das Pitangueiras, 63 - Bairro Jardim, Santo André, SP.

Bottega 21

O Bottega 21 possui em seu cardápio um drink rosa para surfar na onda rosa. Foto: Imagem: reprodução do instagram @bottega21bar

Em Pinheiros, o bar de gastronomia italiana aderiu a tendência em sua cartela de drinques. O drinque que está levando a fama é o It’s Daiquiri, feito com rum e frutas vermelhas, finalizado com guarnição de vidro comestível.

A casa é um ambiente moderno e sofisticado e está localizada na Rua dos Pinheiros, 1308.

Bubblewrap Waffle

Bubblewrap waffle inspirado na Barbie, por tempo limitado. Foto: Imagem: reprodução do instagram @bwwbrasil

O bubblewrap waffle é uma receita tradicional de Londres, e está adentrando, cada vez mais, o Brasil. A forma de servir o waffle que torna tudo ainda mais especial: como se fosse um favo de mel.

Adentrando o mundo cor-de-rosa, a BWW lançou o Bubblewrap Barbie, feito com morangos, massa Red Velvet, sorvete de morango, calda de morango, confeitos de coração e marshmallow.

O estabelecimento está localizado na Alameda Tietê. 490 - Cerqueira César, SP.

Meat Downtown Burgers

A tendência Barbiecore chegou na hamburgueria. Foto: Imagem: reprodução do instagram @meatdowntownburgers

Localizada na zona sul, a hamburgueria tem lanches assinados pelo chef hamburgueiro Eduardo Perrone. Além disso, o local produz gelatos personalizados.

E, para não ficar de fora da tendência, o restaurante lançou um milkshake feito com gelato de Amarena e leite integral. E o Gelato Barbie, em três tamanhos: pequeno, médio e grande, feitos com amarena, confeitos de coração e seringa com leite condensado. Para beber, tem o Barbie Limonade, uma pink limonade inspirada no longa.

O estabelecimento está localizado na Rua Bela Cintra, 1783, Cerqueira César, SP.

Milk Creamery

A sorveteria está na onda rosa e tem atraído bastante consumidores. Foto: Imagem: reprodução do instagram @milkcreameryoficial

Para entrar no clima rosa, a gelateria lançou um Milkshake de frutas vermelhas, produzido com gelato italiano. Além disso, também no sabor de frutas vermelhas, o MilkRoll entra na onda rosa.

A gelateria está localizada na Rua Amazonas, Centro, São Caetano do Sul, SP.

Oh Freguês

O drink está sendo sucesso no bar durante a febre do filme da Barbie. Foto: Imagem: reprodução do instagram @ohfreguye

O bar possui um cardápio com diversas opções de pratos para compartilhar e diversos drinques. Para quem quer aproveitar a cor do momento, o drinque Oh Primavera, é feito a base de gin, chá de groselha, hortelã, água tônica e o pitaya gin.

A casa está localizada no Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 145 - Freguesia do Ó, São Paulo - SP.

Pikurrucha’s

O local já é um verdadeiro espetáculo rosa, e agora está mais do que nunca. Foto: Imagem: reprodução do instagram @pikurruchas

Conhecida por seu ambiente totalmente rosa, a cafeteria preparou um espaço especial em seu cardápio para o lançamento do filme. O PipoCoffe, café rosa exclusivo com brigadeiro branco e pipoca doce, e o Frozen FoFINI, que leva o sabor do tubetes, são opções para os fãs da Barbie no estabelecimento.

Além disso, é possível encontrar sobremesas rosas no local, que fica na Rua Diana, 695, Perdizes, SP.

The B-Burguer

A hamburgueria lançou um lanche especial para o filme. Foto: Imagem: reprodução do instagram @thebburgersbrasil

A hamburgueria conta com o B-Pink no cardápio, uma receita do chef Italo Bruno, que é preparado com um blend de 70g grelhado, queijo cheddar, maionese grill rosa, farofa de bacon e pão especial.

Está localizado na Rua Voluntários da Pátria, 3157, Santana, SP.

WeCoffe

A cafeteria mergulhou na onda rosa e lançou uma bebida inspirada na boneca. Foto: Imagem: reprodução do instagram @wecoffee.br

A cafeteria é conhecida pelas suas bebidas lúdicas, e agora entrou no mood da Barbie. Para o lançamento do filme, a marca anunciou o Pink, bebida à base de morangos, abacate e iogurte, feito com creme de chocolate branco e creme de leite finalizado com flores comestíveis.

Está localizada na Alameda Lorena, 1682 - Jardim Paulista, SP.