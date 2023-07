Filme da Barbie: onde encontrar ‘comida rosa’ no Distrito Federal?

O longa estrelado por Margot Robbie estreou na última quinta-feira (20) nos cinemas brasileiros e já tem movimentado o setor gastronômico, dando a cor rosa aos estabelecimentos e diversos pratos.

Se você é um dos inúmeros fãs animados com todo o hype em torno do movimento Barbiecore, confira 10 restaurantes no Distrito Federal, segundo o portal Metrópoles, onde você encontra comida rosa:

Brigadeirando

No cardápio de brigadeiros da casa estão as opções: gin, bolo, batatas fritas com queijo rosa, croissant, chocolate quente e cupcake.

Endereço e horário de funcionamento: QNA 26, casa 1- Taguatinga. De segunda a domingo, das 12h às 19h.

Burger King

A rede de fast food lançou o Pink Burger, sanduíche com molho rosa especial, batata frita, o Shake da Barbie, feito com sorvete sabor baunilha e Nesquik, e donut com cobertura de chocolate rosa e branco.

Confira a unidade mais próxima aqui.

Casa almería

A Casa Almería oferece um doce exclusivo de massa circular recheado com brigadeiro de baunilha, chocolate branco e glitter, que estará disponível até domingo por R$28.

Endereço e horário de funcionamento: 104 Sul. De terça a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 9h às 21h.

Go Coffee

Cafeteria em SP lança Frappe da Barbie Foto: Reprodução Instagram @gocoffeebrasil

A Go Coffee oferece o Frappe Barbie, uma bebida cor-de-rosa sabor tutti-frutti com calda e glitter comestível. A rede tem unidades espalhadas por todo o Brasil.

Origen

A casa lançou o drinque Barbie, custando R$32, com vodca, xarope de melancia, limão, gengibre, água com gás e algodão doce.

Endereço e horário de funcionamento: 203 Norte, bloco C, loja 37. Quarta, quinta e domingo, das 18h à 0h; sexta e sábado, das 18h à 1h.

Chard

O restaurante Chard apresenta o drinque Think Pink pelo valor deR$38, feito com vodca, suco de cranberry, licor de laranja, limão siciliano e angostura bitters. Confira mais informações aqui.

Izzi Wine Garden

A casa está com o especial Barbie Mule, drinque que consiste em Bacardi, xarope de morango, limão e espuma de gengibre e hibisco. Confira mais informações aqui.

La Paleta

A sorveteria criou a Mini Paleta Pink Barbie sabor Danoninho com recheio de trufa branca, casquinha de chocolate branco com confetes crocantes cor-de-rosa.

Náutico

No Náutico tem o Mini Donut rosa confeitado por R$9 e o Stonia Ice, um gelato de chantilly com calda de morango que explode na boca.

Same Same

O Same Same criou duas bebidas temáticas: a Barbie Lemonade, com suco de limão, açúcar rosa e marshmallow; e o Pinkie Gin, com gim, sprite, cranberry, anis, limão, espuma de gengibre, açúcar rosa e toranja.

American Cookies

Por fim, o American Cookies oferece uma soda italiana de nome Pink Lemonade por R$13.