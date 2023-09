Fim do MasterChef? Jacquin conta se sairá do programa

Um dos icônicos jurados do MasterChef, Érick Jacquin marca dez anos de participação no programa e nesta última temporada, que já se encaminha para o fim, foi o único remanescente da formação original, que contava com Paola Carosella e Henrique Fogaça - este ficou fora somente na edição atual por motivos pessoais.

De acordo com Valmir Moratelli, colunista da revista Veja, o sucesso do programa gastronômico exibido pela Band teria chamado a atenção da rede Globo, que teria a possibilidade de comprar o formato. Isso gerou rumores sobre Jacquin anunciar sua saída da emissora na qual trabalha no momento, mas o próprio chef desmentiu gentilmente: “Me sinto bem onde estou. Outra emissora pode ser que não me queira”.

Famoso por suas críticas ferrenhas sobre os pratos preparados nos episódios do MasterChef, o francês tem uma longa carreira na cozinha e criações deliciosas. Confira algumas receitas exclusivas que Érick Jacquin disponibilizou ao Paladar e aproveite para trazer a experiência da competição para casa reproduzindo panquecas com caviar ou petit gateau.