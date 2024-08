O Sal Gastronomia, nos Jardins, terá um novo menu degustação feito por Henrique Fogaça. Pouco tempo atrás, quando foi inaugurado o novo endereço do restaurante, Raquel Fogaça, irmã do chef, indicou que um menu fechado estava sendo cogitado. Agora, após o período de adaptação na nova casa, foi revelado que haverá um menu degustação.

Menu fiel ao restaurante

Chef Henrique Fogaça em seu novo restaurante Sal Gastronomia, na Rua Bela Cintra, Jardins. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

Parecido com a ideia que já existia na unidade de Higienópolis, o novo menu faz um passeio pela gastronomia do restaurante. “O menu degustação já acontecia na antiga unidade e agora decidimos colocar na Bela Cintra”, disse Fogaça ao Paladar, em entrevista para a matéria de Matheus Mans.

“Esse menu foi pensando nos pratos que eu já trabalho há um bom tempo. Às vezes, a pessoa vai pela primeira vez e quer conhecer um pouco da gastronomia. É um jeito da pessoa ter uma degustação abrangente do restaurante, conhecendo minha gastronomia”, completou o chef.

Primeiro menu degustação

Até o momento, são duas opções de menus, divididos em seis tempos. O primeiro menu (R$ 340) tem como entrada três torradinhas com steak tartare, cortado na ponta da faca e bem temperado, e com o famoso queijo coalho cortado em triângulos, com uma uva cortada ao meio acompanhando e mel por cima.

Para as opções de prato principal estão disponíveis o clássico cupim na manteiga de garrafa, servido com mandioca cozida até desmanchar e farofa de banana. A outra opção é o peixe do dia na moqueca de banana da terra com farofa de coentro.

Pra fechar, as sobremesas são um brigadeiro com um surpreendente sorvete de paçoca e um doce de banana servido com doce de leite bem cremoso, sorvete de baunilha e biscotti.

Segundo menu degustação

Já o segundo menu (R$ 380) oferece como entrada a polenta cremosa, com linguiça por cima, e burrata artesanal, com pesto de rúcula e tomate cítrico. Entre os principais estão o lombo de cordeiro com purê de dois queijos, funghi e molho de jabuticaba. O peixe, nesta segunda opção, é o linguado.

As sobremesas são um pudim de cumaru e um dos maiores destaques do Sal Gastronomia, o suflê de goiabada, servido com requeijão.

Onde

Rua Bela Cintra 1958 - Tel. (11) 3554-4460.