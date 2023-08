Fogaça volta para o MasterChef? Descubra a resposta

Fogaça vai voltar para o Masterchef? Descubra a resposta Foto: Divulgação/Festival Gastronômico Caiçara

Após nove temporadas, o chef Henrique Fogaça saiu do MasterChef Brasil, para tratar de questões pessoais. A saída do chef deu espaço para o Rodrigo Oliveira, chef do Mocotó, que entrou como jurado na décima temporada e já tem feito sucesso.

Em vídeo, Fogaça prometeu voltar logo, que voltaria para a Band, mas com um programa próprio. Mas, até o momento, a volta dele para os programas da emissora não é uma realidade. De acordo com o portal O Dia, isso se deu de acordo com a não concordância do chef com o cachê oferecido.