A rede de restaurantes Fogo de Chão anunciou que irá incluir a partir de agosto um novo corte premium ao rodízio: o Porterhouse. Popularmente apelidado de “o Rei dos Steaks”, o Porterhouse é um corte bovino que combina muita suculência e sabor.

Muito semelhante ao T-bone, o Porterhouse apresenta dois diferentes cortes de carne, divididos por um osso em formato de T na parte central. O primeiro é o Filé Mignon, e o segundo, o delicioso New York Strip. Ambos são assados no próprio osso e temperados apenas com sal marinho.

Porterhouse do Fogo de Chão Foto: Fogo de Chão

Além do Porterhouse, o Fogo de Chão introduziu em 2023 outros três novos cortes ao seu rodízio, que já conta com mais de dezoito opções de carnes nobres. O Country Manager do Fogo de Chão no Brasil, Paulo Antunes, afirmou que a adição do Porterhouse ao rodízio promete elevar ainda mais a experiência dos clientes. “Sempre buscamos propiciar experiências diferenciadas. Nossa equipe de especialistas em carnes trabalha constantemente para atender às expectativas dos clientes e inovar nos sabores lançados em nosso menu”, declarou Paulo.

Serviço

Jardins

(11) 3062-2223

Rua Augusta, 2077

De segunda a sábado das 12h às 23h30.

Vila Olímpia

(11) 5505-0791

Av. dos Bandeirantes, 538

De segunda a sábado das 12h às 23h30.

Moema

(11) 5056-1795

Av. Moreira Guimarães, 964

De segunda a sábado das 12h às 23h30.

Morumbi

(11) 5555-6607

Piso Térreo

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 - Jardim das Acácias

De segunda a sábado das 12h às 23h30.

Shopping Center Norte

(11) 2089-1736

Trav. Casalbuono, 120

Estacionamento do Shopping Center Norte

Vila Guilherme – SP

De segunda a sábado das 12h às 23h30.