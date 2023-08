Fortaleza (CE) abre novos polos de comida de rua; conheça

Quiosques dos novos polos gastronômicos na orla das praias de Fortaleza reúnem turistas e moradores. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Os espaços públicos de Fortaleza foram requalificados gerando novos polos de comida de rua. Agora, áreas ao ar livre como praças e parques contam com barracas, food trucks e quiosques que oferecem muitas opções de comida.

O Parque Rachel de Queiroz, por exemplo, foi inaugurado ano passado pela Prefeitura de Fortaleza, e hoje é o segundo maior parque do Estado do Ceará. Ele abriga o food truck Tô Falando Grego, de sanduíche grego, o estabelecimento Mundo Açaí Paraense, que oferece açaí e pratos nortistas como maniçoba e tacacá, e o Pratinho Cláudia e Glaison, com as opções de vatapá, lasanha e camarão.

De acordo com o site da Prefeitura de Fortaleza, o food truck Fritadasso chega a vender 25kg de frango no fim de semana. “As pessoas [nos] procuram por ser uma coisa diferente. Vem muita gente nos procurar por conta disso, de outros bairros e até de outras cidades do estado”, diz Josielen Uchôa, dona do food truck.

A orla da Barra do Ceará é outro exemplo. O novo espaço, chamado Beira-Rio, tem 40 pontos comerciais com diversas opções gastronômicas. Entre eles estão o Café da Praia, o quiosque Praia da Barra do Ceará, que serve bolinha de peixe, mandioca frita e caipirinha, e o quiosque Vista pro Sol, que tem mais de 40 anos de história.

Outras praças e estabelecimentos da cidade têm mais a oferecer. O Lago Jacarey, localizado no Cambeba, tem restaurantes de espetinhos, açaí e churros gourmet, e também é local do sorvetes temáticos da Iceland Brasil, que têm nomes de filmes e séries.

A Praça da Cidade 2000 é famosa pelos pratinhos que podem ter baião de dois, macarrão, vatapá e até estrogonofe. Praça das Artes tem como especialidade o sanduíche, e o Mercado dos Peixes é para quem procura almoçar ou jantar frutos do mar com uma bela vista.

Já o Mercado São Sebastião é o lar do Nem Restaurante, o famoso restaurante de comida nordestina premiado pela língua de boi. Inclusive, o estabelecimento recebe o Festival da Panelada, nos dias 28 e 29 de julho, onde será feita a maior panelada do mundo, de 500kg.