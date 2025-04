A marca Four Seasons alcançou um novo marco em excelência gastronômica e se mantém como a rede hoteleira com o maior número de estrelas Michelin, somando 33 em 24 restaurantes ao redor do mundo.

O Guia Michelin da França coloca o Four Seasons Hotel George V, Paris em posição privilegiada, com seis estrelas Michelin e uma Estrela Verde pela sustentabilidade. Seus renomados restaurantes – Le Cinq, L’Orangerie e Le George – permanecem como ícones da alta gastronomia.

Além disso, o restaurante Le Cap, localizado no Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel, também preservou sua estrela.

Destaque na Ásia

Neste ano, a rede Four Seasons expandiu seu portfólio com o restaurante Yu Yuan, no Four Seasons Hotel Seoul, que conquistou uma desejada estrela em fevereiro.

PUBLICIDADE

O Four Seasons Hotel Hong Kong também manteve suas oito estrelas nos restaurantes Caprice, Lung King Heen, Noi e Sushi Saito. No Four Seasons Hotel Macao, o Zi Yat Heen reafirmou sua conquista. O chef Lung King Heen recebeu ainda uma honraria adicional com uma pontuação quase perfeita de 99,5 no La Liste 2025.

Restaurante Caprice, em Hong Kong. Foto: Four Seasons/Divulgação

Por sua vez, o SÉZANNE, no Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi, que possui três estrelas Michelin, foi eleito o Melhor Restaurante do Japão e ficou em 4º lugar na lista dos 50 Melhores Restaurantes da Ásia em 2025.

“Para cada bar e restaurante do Four Seasons, criamos conceitos únicos, que superam as expectativas e oferecem experiências genuínas”, afirma Philipp Blaser, Vice-Presidente Sênior de Alimentos & Bebidas, em comunicado à imprensa. “Atraímos chefs visionários e diversos profissionais que compartilham nossa paixão pela inovação e pelo serviço porque oferecemos as melhores oportunidades para o desenvolvimento de talentos individuais. Estamos honrados com as premiações, que são um reflexo da dedicação das nossas equipes.”

Inaugurações e Inovações

PUBLICIDADE