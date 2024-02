Fritadeira a ar: qual é a melhor opção do mercado?

Ao oferecer muita praticidade por reduzir a sujeira no preparo de frituras sem a necessidade de adicionar óleo e também versatilidade por ser capaz de cozinhar os mais diversos alimentos, como carnes, bolos, entre outros, a fritadeira a ar (popularmente conhecida como AirFryer) tem se tornado um eletrodoméstico cada vez mais presente nas cozinhas residenciais.

Por sua crescente popularidade, hoje nos deparamos com uma grande variedade de marcas do produto, com variedade de preços, capacidade dos cestos e, claro, qualidade de performance. E na hora de escolher qual levar para casa, como saber qual é a melhor? Para auxiliar na decisão, o Paladar reuniu especialistas para testar oito modelos.

O teste contou com a participação dos chefs Daniela França Pinto, Gustavo Rodrigues, Jorge Gonzalez e Thiago Maeda, que juntos prepararam batatas fritas e frangos à passarinho com os aparelhos seguindo o passo a passo de seus respectivos manuais de instrução.

O intuito foi avaliar os resultados para eleger quais modelos de AirFryer mais atendiam à função principal: fritar. Após degustar amostras de batata e frango que foram submetidas ao processo de cocção dos modelos selecionados, os especialistas elegeram o aparelho campeão: o modelo OFRT950 da marca Oster, com 3,3 litros de capacidade e 1300W de potência.

A marca conquistou o primeiro lugar por entregar as melhores batatas fritas e os frangos à passarinho mais saborosos, revelando uma performance de fritura muito semelhante ao modo convencional, de imersão no óleo. Os alimentos adquiriram a maciez e suculência interna e a crocância externa necessárias.

O ranking completo e as avaliações detalhadas do júri podem ser conferidos na matéria ‘Qual a melhor airfryer do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.