A fruta rica em vitamina C e antioxidantes que combate colesterol: veja seus benefícios e receitas

O cambuci também pode ser utilizado para fazer molho e acompanhar pratos salgados. Ácido que é, vai muito bem com peixes. Na receita do chef Paulo Neves, da Ghee Banqueteria, o cambuci é fervido junto com caldo do peixe e açúcar mascavo e batidono liquidificador até ficar bem fino.Aprenda a receita completa. Foto: Codo Meletti/Estadão