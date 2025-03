Fundador do restaurante Mocotó morre aos 86 anos

Neste último domingo, 02, morreu Zé Almeida, responsável por fundar o famoso restaurante Mocotó em 1973. Além de trazer maior relevância para a gastronomia sertaneja, Almeida também é pai de um cozinheiro renomado: o chef Rodrigo Oliveira.

Zé Almeida passou a sua infância no sertão pernambucano em um distrito chamado Mulungu -perto de Recife. Quando jovem, se mudou para a Capital Paulista e se consagrou na Zona Norte junto aos irmãos Gersino e Gilvan.

Os três irmãos abriram um empório que vendia mocofava, um tipo de mistura de fava com caldo do mocotó, e, a partir dessa casa do norte, houve a criação de três botecos -sendo um deles o Mocotó, na Vila Medeiros, em 1973.

Segundo a matéria de Fernanda Meneguetti, um de seus grandes legados foi a comida de panela, a qual seu filho, Rodrigo Oliveira, reconhece como um grande orgulho. “Essa cozinha dos cozidos que muitas vezes é ignorada nos grandes restaurantes, mas é cheia de sutilezas e pode transformar produtos muito simples em pratos extraordinários”.

PUBLICIDADE

Zé Almeida deixa dois filhos e sete netos. Ele será velado nesta segunda-feira, 3, das 7h às 12h, em Santana, no Velório Salete.