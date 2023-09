Galvão Bueno: Saiba tudo sobre a paixão por vinhos do comentarista

Além de narrador de futebol, Galvão Bueno é produtor de vinhos e possui uma vinícola na região de Montalcino, na Itália, e outra na Campanha Gaúcha. Assim como sua grande paixão por futebol, Galvão é extremamente apaixonado pelo mundo dos vinhos. Quando lançou sua primeira safra, foi chamado de pretencioso, mas hoje é muito respeitado no meio.

O narrador conta para o UOL que dedicou os últimos 14 anos de sua vida investindo nessa sua paixão. Tudo começou em suas viagens para a Fórmula 1, e via as pessoas saboreando uma taça de vinho, e decidiu começar a experimentar também. Mas, seu primeiro grande vinho, foi na Copa do Mundo em 1982, na Espanha, e na primeira noite, pediu a carta de vinhos e saboreou um Vega Sicilia.

O dinheiro investido ainda não retornou para o bolso, mas a propriedade valorizou e vende mais do que gasta. É possível adquirir os produtos no site oficial da marca do comentarista.

